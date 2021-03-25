شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.02% بما يعادل 0.01 نقطة ليستقر على سعر 44.99 دولار، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 48.85 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد