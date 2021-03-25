شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعمق من خسائره – تحليل – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة بوينج (BA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.83% بما يعادل -2.01 نقطة ليستقر على سعر 239.24 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 234.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 253.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه