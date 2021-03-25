شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده هذا الصباح، ليبدأ الضغط على مستوى 59.85، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، تعززه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 57.35، مع الإشارة إلى أهمية تأكيد كسر 59.85 لمواصلة الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.30 والمقاومة 61.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط