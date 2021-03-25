شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25 - 3 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021 وسط استمرار تذبذب واضح بين الارتفاع والهبوط، مع تحرك مستمر في سعر أونصة الذهب مسجلة حركة مستمرة في التعاملات الفورية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 764 جنيها.

عيار 18 سجل 655 جنيها.

عيار 24 يسجل 874 جنيه .

الجنيه الذهب 8112 جنيها.

أونصة الذهب 1731 دولار.

شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية كشفت نسبة مبيعات الذهب حسب الأعيرة في مصر، فجاء الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر وهو الأكثر مبيعا يليه عيار 18.

وأوضحت في تقرير ليها أن إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 ألف كيلو ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.