شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل قال خبراء اقتصاد وإستراتيجيون إن النمو الاقتصادي وارتفاع عائدات السندات سيبقيان الدولار أقوى في الوقت الحالي، لكن الارتفاع سيفقد الزخم في وقت لاحق في 2021 بسبب ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التيسير النقدي والعجز المالي الآخذ في المتزايد في الولايات المتحدة.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.21 جنيه للبيع.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

4.22 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.17 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.13 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.12 جنيه.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.