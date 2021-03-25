شكرا لقرائتكم خبر عن "التعمير والإسكان" تنفذ مشروعات فى 12 قرية ضمن "حياة كريمة" بتكلفة 750 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللواء سيد العشرى: المبادرة الرئاسية تنقل الريف من الظلام للنور وتوفر الالاف فرص العمل لشباب القرى

أكد اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإسكان، أن الشركة تتولي تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو12 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية التي تستهدف تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة نجحت في الحصول على مشروعات عديدة بـ12 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه وهي؛ 5 قرى بمدينة زفتى بمحافظة الغربية وسيتم تنفيذ بها مشروعات روافع وخطوط طرد، 7 قرى بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسيتم تنفيذ بها 14 محطة رفع وخط طرد، بالإضافة إلى محطة معالجة كاملة بنفس المحافظة، تأتي هذه المشروعات الجديدة إضافة لحزمة مشروعات الشركة في الوقت الحالي في مجالات المياه والصرف الصحي والتشغيل والصيانة بتكلفة تقديرية 1.4 مليار جنيه.

وأكد "العشري"، أهمية المشروعات التي حصلت عليها شركة التعمير والإسكان والمرافق في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قرى الريف المصري، وتوفير حياة كريمة لسكانها وتنقلهم من النور للظلام، وإسناد تنفيذ هذه المشروعات للشركة الوطنية الجادة، متمنيًا أن تكون المبادرة علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع، وإتاحة الفرصة للشركة الوطنية الجادة لزيادة محفظة مشروعاتها وتشغيل المزيد من العمالة.

وتمتلك الشركة محفظة مشروعات متنوعة تصل إلى 30 مشروعًا في الوقت الحالي بقيمة تتجاوز 1.3 مليار جنيه، أبرزها مشروع محطة مياه بمدينة نبروه، 3 مشروعات صرف صحي بمحافظة مرسى مطروح، ومحطتي تحلية مياه بمدينتي حلايب وأبو رماد، وسبق لها أن نجحت في تنفيذ 20 مشروعًا منها أعمال تنفيذ مشروع شبكة كهرباء المحور المركزي بمدينة برج العرب الجديدة، إعادة تأهيل محطة المعالجة الثلاثية بمدينة السادس من أكتوبر، أعمال تشغيل وصيانة محطة المعالجة بالجبل الأصفر.