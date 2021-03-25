شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر بفعل توقعات التعافي الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة أسرع من نظيره فى أوروبا ، بفضل النجاح فى الحد من انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا حتى اللحظة ، بالتزامن مع التقدم المستمر فى حمالات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1801$ الأدنى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1813$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1827$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.69 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، يدعم العملة الأمريكية توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام ،أسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

فى المقابل أعلنت العديد من الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،وظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

مددت ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا" قيود الإغلاق حتى 18 نيسان/أبريل المقبل ، وطلبت من المواطنين البقاء فى منازلهم لمحاولة وقف الموجة الثالثة من الجائحة الفيروسية.

بالإضافة إلى انتشار الموجة الثالثة من فيروس كوفيد-19 ،تأخرت بشدة حملات التطعيم ضد العدوى، بعد توقفها لفترة قصيرة بعد شكوك فى آمان لقاح شركة "استرا زينيكا".