شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لتعكس استأنف الارتداد من الأعلى لها في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.08% لتتداول حالياً عند 1,172.08$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,173.01$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.56 مقارنة بالافتتاحية عند 92.60.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 43 ألف طلب إلى 727 ألف طلب مقابل 770 ألف طلب في القراءة السابقة، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 123.90 مليون ولقي 2,727,837 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.