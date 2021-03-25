شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 62.95 الآن، بانتظار مزيد من الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، لنحتفط بسيناريو الاتجاه الهابط للجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 60.40 كهدف رئيسي تالي، في حين يمثل الثبات دون 65.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط