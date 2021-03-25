شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب داخل المثلث المتماثل، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق مستويات 1737.00 و1740.00 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستويات 1729.00 و1722.00، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1722.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد