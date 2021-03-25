شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة ليتحرك دون مستوى 1.3700، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتأثر بنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1.3580 كمحطة تالية، مع التذكير بأن النموذج المذكور يملك أهداف تصل إلى 1.3350، بينما يمثل الثبات دون 1.3795 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط