شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج اليورو مقابل الدولار نحو الأسفل ليبدأ الضغط على حاجز 1.1800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أننا نرجّح تخطي هدفنا المنتظر عند 1.1780 وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1700 كمحطة تالية، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط