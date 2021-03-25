شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس فى مصر.. ويسجل 18.52 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 25-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.58 جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث ارتفع سعر الدولار، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.52 جنيه للشراء، 18.67جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.58 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.52 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه.

18.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.71 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.52 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة18.54 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.54 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.55 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.52 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.