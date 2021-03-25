شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يشارك فى منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك البريد المصري بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" خلال الفترة من 25 إلي 27 مارس بشرم الشيخ، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمشاركة صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد من 350 مصرفاً.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات هي الاولي من نوعها بعد انضمامه لاتحاد المصارف العربية وذلك بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية وليكون البريد المصري ضمن التحرّك المصرفي المستقبلي بالإضافة الي مواكبة جميع التطورات المصرفية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا المنتدى يحظى بأهمية كبري ومشاركة واسعة، حيث إنه سيناقش استراتيجية مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية باستخدام الاساليب التكنولوجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات حول دور السلطات الرقابية في مكافحة غسيل الأموال وحماية الانظمة التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على مكافحة الجرائم المالية.

جدير بالذكر إن اتحاد المصارف العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يرأسه الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية.