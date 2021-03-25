شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أكثر من عام مع الجهود المبذولة لإزاحة السفينة الضخمة التي تسد قناة السويس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وكذلك ارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.10% لتتداول عند مستويات 60.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.18$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.74% لتتداول عند 63.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 63.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.41$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 92.56 مقارنة بالافتتاحية عند 92.60، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.53.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 43 ألف طلب إلى 727 ألف طلب مقابل 770 ألف طلب في القراءة السابقة، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 19 من آذار/مارس تقلص الفائض إلى 1.9 مليون برميل مقابل 2.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.4 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 502.7 مليون برميل، ولتظل المخونات أعلى 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.2 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 3.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة لكون استأنف أسعار النفط الارتداد من الأعلى لها في أكثر من عام يأتي عقب ارتفاعها بالأمس بنحو ستة بالمائة لتمحي خسائر بنفس النسبة تقريباً تكبدتها الثلاثاء الماضي وسط تقلبات موسعة تشهدها أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري مع تقييم الأسواق لتوسع العديد من البلدان مؤخراً في القيود المتعلقة بالفيروسات وعودة القلق حيال تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق، كما استفادت أسعار النفط بالأمس بشكل ملحوظ من تعليق العمل في قناة السويس (طريق تجاري رئيسي لتدفقات النفط العالمية) لإعادة تعويم سفينة الحاويات العالقة في القناة والتي قد لا تأتي فرصة أفضل لتعوميها حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 9 منصات إلى إجمالي 318 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير، إلا أن المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا لا تزال تعكس تراجع بواقع 346 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.