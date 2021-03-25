شكرا لقرائتكم خبر عن تعاطف مع لاتسيو بعد وفاة لاعبه الواعد بحادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت الأندية الإيطالية عن تعاطفها مع نادي لاتسيو بعد وفاة لاعبه الواعد دانييل جويريني (19 عاماً) بحادث سير مروع في الساعة الثامنة مساء الأربعاء.

وكان جويريني برفقة اثنين من أصدقائه عندما اصطدمت سيارته بسيارة «مرسيديس كلاس أي» يقودها رجل (68 عاماً) وكلا الصديقين في حالة حرجة بالمستشفى.

وكان جويريني بدأ مسيرته في أكاديمية لاتسيو قبل التعاقد مع تورينو مجاناً في 2016 ثم لعب في فريق فيورنتينا الناشئ وأعير لسبال وعاد للاتسيو في يناير بعقد لـ3 سنوات كما مثل منتخب إيطاليا في فئة دون الـ15 ودون الـ16 واحتفل في يوم الأحد الماضي بعيد ميلاده الـ19.