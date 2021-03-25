شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكندي: الرئيس الروسي مسؤول عن «فظاعات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال- أ.ف.ب

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع»، دون أن يمضي إلى وصفه بأنه «قاتل» على غرار ما فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن. وترودو الذي لم يعتد انتقاد القادة الأجانب في العلن، سُئل عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة حول نظيره الروسي.

وأجاب خلال حوار مع شبكة «سيريوس إكس إم»، قائلاً: «سواء تعلق الأمر بغزو شبه جزيرة القرم أو الهجمات الإلكترونية الواسعة التي يتحمل مسؤوليتها ومحاولة زعزعة استقرار ديمقراطياتنا، فأنا متأكد من أنه مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع لأن سلوكه يستمر في إثبات ذلك».

وعند سؤاله إن كان يعتبر هو أيضاً أن بوتين «قاتل»، قال رئيس الوزراء الكندي بأنه «لا يملك معلومات» تسمح له بتأكيد ذلك. وأشار ترودو إلى لقائه الرئيس الروسي بضع مرات في الخارج منذ أن صار رئيس وزراء عام 2015.

وأضاف: «كان لدي انطباع دائماً أنه كان ينظر إليك ويخبرك بما يناسبه في تلك اللحظة»، معتبراً أن «رأي العالم الغربي وكندا فيه لا يهمّه».

وتابع أن فلاديمير بوتين «ليس داعماً ولا صديقاً» لكندا، وختم بالتشديد على «ضرورة أن نظل واضحين وبعيدي نظر في طريقة تعاملنا معه».

وكانت كندا قد أعلنت قبل ساعات فرض عقوبات جديدة على تسعة مسؤولين روس احتجاجاً على طريقة معاملة المعارض الروسي أليكسي نافالني.