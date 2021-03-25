شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 في هجمات جنوب غربي النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي- رويترز

قتل 10 أشخاص على الأقل، الأربعاء، في هجمات على قريتين في منطقة تيلابيري جنوب غربي النيجر، حسبما ذكر مصدر أمني كبير.

وقال المصدر إن «قطّاع طرق» مسلحين أحرقوا مدرسة وقتلوا ثلاثة في قرية زيباني وسبعة في جابادو. وأضاف أن قوات الأمن تتفقد الموقع وأن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وقتل مسلحون 137 في مداهمات منسقة بقرى في جنوب غربي النيجر، الأحد، في أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ البلاد الحديث.

وتنشط جماعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة، وأُلقي عليها بالمسؤولية في هجمات سابقة قُتل فيها عشرات المدنيين والجنود.

ويندرج العنف في إطار أزمة أمنية أوسع في أنحاء منطقة الساحل غرب إفريقيا، يغذيها أيضاً متشددون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» وميليشيات عرقية.