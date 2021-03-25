شكرا لقرائتكم خبر عن في تحليل جديد..«أسترازينيكا»: نسبة فعالية لقاحنا 76% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - وكالات

أعلنت شركة «أسترازينيكا»، الأربعاء، أنّ لقاحها المضادّ لوباء «كوفيد-19» فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وبذلك تكون «أسترازينيكا» قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76%، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأمريكية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.

وقالت الشركة في بيان إنّ نتائج «التحليل الأولي لتجارب المرحلة الثالثة (للّقاح) في الولايات المتّحدة أكّدت أنّ فعاليته كانت متوافقة مع البيانات» التي أعلنت، الاثنين. وأضافت أنّ اللّقاح فعّال بنسبة 100% في الوقاية من العوارض المرضية الشديدة لـ«كوفيد-19»، وهو نفس الرقم الذي أعلنت عنه سابقاً. وقالت الشركة، الاثنين، إن لقاحها فعّال بنسبة 79% ضدّ فيروس «كورونا» لدى الأشخاص المسنّين ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، وذلك استناداً إلى تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة على 32449 شخصاً.