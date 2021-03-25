شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 25-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث ارتفع سعر الدولار، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.52 جنيه للشراء، 18.67جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وشهد سعر الدولار اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى،" ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند سعر 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.52 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.52 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.