شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسوانى يتراوح بين 17-21 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أسواق السمك الجملة والقطاعى لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك بالرغم من انخفاض الطلب على الأسماك خلال هذه الفترة إلا أن أسعار الأسماك مستقرة وفقا لأسعار سوق العبور للجملة اليوم الخميس 25-3-2021.

وقال حسن محمد تاجر أسماك بسوق العبور إن الطلب ينخفض تدريجيا على الأسماك في شهر رمضان نظرا لأنه ليس من الواجبات المفضلة على المائدة المصرية في الشهر الكريم ولكن الطلب يرتفع على الدواجن والبحو الحمراء بشكل أكبر، موضحا أن هذا سينعكس على الأسعار بالسوق وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار لجميع الأصناف حيث سجلت أسعار البلطي المزارع" 1 " 19-21، وأسعار البلطي المزارع 2 نتراوح بين 16-18 جنيها، والبلطي البلدى الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو.

وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البورى 2 تتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، والبورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بين 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان "1 " بين 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15– 25 جنيها للكيلو.

وتابح محمد أن أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " نحو 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو.