سعر الدولار اليوم الخميس 25-3-2021.. ويسجل 15.69جنيه بـ"البنك الأهلى"

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 25-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى،" ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند سعر 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل بلغ إجمالى أصول صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد 392.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي 2019/2020، وبلغ فائض النشاط للصندوق حوالى 60.8 مليون جنيه.

وقامت الحكومة بتوفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل فى العهد المالية والعينية من نقود أو أوراق الدمغة أو الطوابع ذات القيمة أو الأدوات أو المهمات أو وسائل النقل أو غيرها، التي تسند إلى أمناء العهد بالجهات الإدارية من خلال إنشاء صندوق تأمين "أرباب العهد"، حيث إن الأخطار التى تتعرض لها العهد المالية والعينية للجهات الإدارية تعتبر من الأخطار التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.