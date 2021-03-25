شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 25-3-2021 استقرارا فى الأسعار وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق المحلى.

وسجلت أسعار البطاطس 1-2 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو.