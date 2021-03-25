شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس.. الضأن يترواح بين 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم مستقرة بالسوق المحلى في ظل زيادة المعروض بالسوق، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ووفقا للأسعار الرسمية اليوم الخميس 25-3-2021 فإن جميع أنواع اللحوم البلدى والبرازيلى والسوداني بالإضافة إلى الضأن والجملى تشهد استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120 - 140جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو .

واستقر سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، وسعر الكبدة البلدى يتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.