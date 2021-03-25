شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً و15 عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت الولايات المتحدة التصنيف تلتها كندا وألمانيا والمملكة المتحدة فاليابان

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً، والـ15 عالمياً، على مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، متقدمة 4 مراتب عن تصنيف العام الماضي الذي تصدره شركة «كيرني» الأمريكية للاستشارات.

ويعكس تصنيف دولة الإمارات الشعور الإيجابي لدى المستثمرين استناداً إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وغير ذلك.

وقال التقرير إن الارتفاع اللافت لتصنيف الإمارات في مؤشر هذا العالم كان نتيجة لبنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة ومستويات الابتكار العالية، فضلاً عن استجابتها الفعالة لجائحة «كوفيد-19». وكانت الإمارات أول دولة توافق على لقاحات «كوفيد- 19» في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشرعت في حملة طموحة للغاية لتطعيم جميع سكانها بحلول نهاية 2021. وكل هذه الجهود من شأنها أن تعزز الآفاق الاقتصادية والاستثمارية بشكل أكبر في البلاد.

تصدرت الولايات المتحدة التصنيف، تلتها كندا في المركز الثاني، ثم ألمانيا ثالثة، والمملكة المتحدة رابعة، واليابان في المركز الخامس.

يشار إلى أن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، هو مسح سنوي تصدره شركة «كيرني» يشمل مديري الأعمال العالميين، ويقيّم الأسواق التي من المرجح أن تجتذب أكبر قدر من الاستثمار في السنوات الثلاث المقبلة. كما يوفر تحليلاً استشرافياً فريداً للأسواق التي يعتزم المستثمرون استهدافها في السنوات المقبلة.