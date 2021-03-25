شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر 5 أسواق للصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق مستقبلة لصادرات السلع المصرية فى شهر ديسمبر الماضى، حيث أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع إجمالي الصادرات إلى أهم 5 دول إلى 998 مليون و57 ألف دولار، بينما كانت 892 مليون و896 ألف دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 105 مليون و161 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الخمس الكبار في استقبال الصادرات المصرية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة القائمة لشهر ديسمبر، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 229 مليون و122 ألف دولار، مقابل 137 مليون و67 ألف دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 92 مليون و55 ألف دولار، بينما جاءت الإمارات العربية فى المركز الثانى واستقبلت صادرات بقيمة 219 مليون و816 ألف دولار، مقابل 246 مليون و586 ألف دولار خلال نفس الفترة بتراجع بلغ 26 مليون دولار.

وحلت المملكة العربية السعودية فى المركز الثالث، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 198 مليون و65 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 139 مليون و459 ألف دولار خلال نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 58 مليون و606 ألف دولار، وفى المركز الرابع جاءت تركيا بصادرات مصرية بلغت 189 مليون و15 ألف دولار ديسمبر الماضى، مقابل 181 مليون و203 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 7 ملايين و812 ألف دولار، وأخيرا جاءت إيطاليا فى المركز الخامس بقيمة 162 مليون و39 ألف دولار، مقابل 188 مليون و581 ألف دولار خلال فترة المقارنة.