شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأدنى له في أسبوعين أمام الين عقب حديث كورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده الثالثة من الأدنى له منذ 11 من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 108.97 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.74، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.99، بينما حقق الأدنى له عند 108.73، مع العلم أن الزوج استهل تدتولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد ان اختتم تداولات الأمس عند مستويات 108.73.

هذا وقد تابعنا منذ قليل حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والذي أفاد من خلاله بأن المركزي الياباني سيشتري حسب الحاجة صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أثناء مراقة السوق وأنه لا توجد خطة لإنهاء شراء صناديق الاستثمار المتداولة أو إلغاء تحميل حيازات بنك اليابان في الوقت الراهن، موضحاً أن المركزي الياباني سيقوم بشراء صناديق الاستثمار المتداولة بشكل مرن وفقاً للإرشادات الحالية.

كما نوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا إلى أنه اذا تراجع مؤشر نيكاي لما دون أو نحو مسويات 20,000 نقطة، فأن بنك اليابان سيحجز خسائر صناديق الاستثمار المتداولة، مضيفاً أنه من المناسب مناقشة التوقيت أو الوسيلة لإنهاء السياسة السهلة للغاية بما في ذلك عمليات شراء الأصول، بخلاف ذلك، تابعنا أيضا تطرق وسائل الإعلام اليابانية إلى أنه ربما تم إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية وأن ذلك الصاروخ لم يدخل الأراضي اليابانية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 43 ألف طلب إلى 727 ألف طلب مقابل 770 ألف طلب في القراءة السابقة، وصولاً إلى لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الحدث الافتراضي الذي يستضيفه معهد التمويل الدولي.

كما تتطلع الأسواق إلى مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش حول المركزي الحضري لمدينة سيركيوز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه منزل المقرات الرئيسية، ويلي ذلك من سيطل علينا رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك للحديث عن الاقتصاد في أوقات فيروس كورونا في النادي الاقتصادي بنيويورك.

وصولاً إلى حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه "نساء في الإسكان والتمويل"، وذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن السياسة النقدية والمالية في عصر فيروس كورونا في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة ولاية كاليفورنيا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ونود الإشارة، لكون باول نوه ضمن النصف الأول من شهادته أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة.

وفي نفس السياق، أعرب باول أمس الأربعاء ضمن النصف الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن كونه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمو قوي في 2021 مدعوماً بالتعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات باول في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي.

ومن جانبها أعربت يلين ضمن شهادتها حيال سياسات الخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا أمام الكونجرس عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.