شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد اليورو من الأدنى له في أربعة أشهر أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد وقمة الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وانطلاق فعليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالإضافة إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1824 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1813، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1828، بينما حقق الأدنى له عند 1.1804.

هذا ونتطلع من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 12.1 مقابل 12.9 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 3.2% مقابل 3.0% في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقرار النمو عند 12.5% خلال شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد مشاركة كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ورئيس دويتشه بوندسبانك (محافظ البنك المركزي الألماني) ينس ويدمان في حلقة نقاش افتراضية حول ابتكارات المصارف المركزية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات قمة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن يناقش خلالها زعماء منطقة اليورو العديد من الملفات على رأسها الاستجابة لجائحة كورونا، السوق الموحد، السياسة الصناعية، التحول الرقمي والاقتصاد بالإضافة إلى الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والعلاقات مع روسيا، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 43 ألف طلب إلى 727 ألف طلب مقابل 770 ألف طلب في القراءة السابقة، وصولاً إلى لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الحدث الافتراضي الذي يستضيفه معهد التمويل الدولي.

كما تتطلع الأسواق إلى مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش حول المركزي الحضري لمدينة سيركيوز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه منزل المقرات الرئيسية، ويلي ذلك من سيطل علينا رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك للحديث عن الاقتصاد في أوقات فيروس كورونا في النادي الاقتصادي بنيويورك.

وصولاً إلى حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه "نساء في الإسكان والتمويل"، وذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن السياسة النقدية والمالية في عصر فيروس كورونا في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة ولاية كاليفورنيا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ونود الإشارة، لكون باول نوه ضمن النصف الأول من شهادته أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة.

وفي نفس السياق، أعرب باول أمس الأربعاء ضمن النصف الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن كونه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمو قوي في 2021 مدعوماً بالتعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات باول في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي.

ومن جانبها أعربت يلين ضمن شهادتها حيال سياسات الخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا أمام الكونجرس عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.