شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل – 25-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الغاز على استقراره السلبي دون الحاجز الممتد نحو 2.630 ليحافظ بذلك على استقراره السلبي ضمن المسار الهابط والمتوقع سابقا, كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 قرب الحاجز الحالي يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 2.280 وصولا للهدف التالي المتمركز عند 2.080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.600 و 2.280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط