شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 25-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج هجومه التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق دعم القناة الصاعدة والمتمثل بمستوى 128.30 لهذا اليوم, نتوقع باستمرار ثبات الدعم الحالي بدء تشكيل السعر لموجات صاعدة ليجدد بذلك محاولات تحقيق الأهداف والتي تتمركز قرب 129.20 و 130.10 على التوالي.

أما في حال تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة تسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك يؤكد انتقاله للمسار الهابط ولنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة قد تبدأ من 127.40 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 126.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.30 و 129.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم