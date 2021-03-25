شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالهبوط التصحيحي-تحليل - 25-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تسجيله بذلك لمستوى 148.52 متأثرا الضغوط السلبية المؤقتة إضافة لثبات الحاجز الإضافي المتمركز عند 150.50.

ما سبق يدعونا للاستمرار بترجيح التداولات السلبية المؤقتة لحين ملامسة السعر لمستوى 147.80 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للفترة الحالية ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا العائق بتحديد الاتجاه الصحيح للفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.00 و 147.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط