شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الاستقرار السلبي– تحليل - 25-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين التصحيحي الهابط حتى هذه اللحظة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر قرب 1230.00, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليدعونا ذلك لانتظار تحقيقه للأهداف السلبية والتي تتمركز قرب 1150.00 و 1105.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط