شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكتسب عزم سلبي جديد– تحليل -25-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس عزم سلبي جديد بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل تداولات سلبية قوية خلال الفترة القريبة, نتوقع بتجاوز التداولات قريبا لمستوى 3.9500 الوصول مباشرة للدعم الإضافي المتمثل بمستوى 3.8810 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0800 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط