شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف الأول – تحليل - 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من التداولات الإيجابية ليصل بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الأول المنتظر عند 0.9375، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9375 سيدفع السعر للتوجه نحو مناطق 0.9494 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 0.9318.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9300 والمقاومة 0.9420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد