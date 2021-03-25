شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7615، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 0.7500 الذي يمثّل محطتنا التالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط