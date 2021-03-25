شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت مستوى 64.50 وبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان إشارات سلبية واضحة، بينما يتحرك السعر ضمن قناة لحظية هابطة تظهر بالصورة.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط اليوم، ويحتاج السعر لكسر مستوى 62.95 لتأكيد التوجه نحو مزيد من الأهداف السلبية التي تصل إلى 60.40، مع الانتباه إلى أن اختراق 65.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط