شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول حاجز 25.00، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، بانتظار التوجه نحو 24.55 الذي يمثّل هدفنا التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 25.50 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 26.45 ثم 28.90 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط