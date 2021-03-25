شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" توقع اتفاقية لإنشاء أول وحدة تكسير بخارية تعمل بالكهرباء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اتفاقية مشتركة لتطوير وتجريب حلول لوحدة تكسير بخارية يتم تسخينها بالكهرباء.

والشركاء في الاتفاقية تعاونوا بالفعل على تطوير تصوّر ممكن لاستخدام الكهرباء المتجددة بدلاً من الغاز الطبيعي، أحفوري المصدر، المستخدم عادة في عملية التسخين، وتأتي هذه الخطوة المبتكرة، التي تستهدف أحد أهم العمليات الأساسية في صناعة البتروكيماويات، ضمن مسعى الشركات الثلاث لتطوير حل واعد يسهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتؤدي وحدات التكسير البخارية دوراً رئيساً في إنتاج الكيماويات الأساسية، وتتطلب كمية كبيرة من الطاقة لتكسير الهيدروكربونات إلى أوليفينات وعطريات، وعادة ما يحدث التفاعل عند درجات حرارة تصل إلى 850 درجة مئوية في أفرانها التي تعتمد في ذلك على حرق الوقود الأحفوري، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف المشروع إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحقيق درجة الحرارة المطلوبة باستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وبذلك يكون للتقنية الجديدة المتطورة القدرة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90%.

يذكر أن الشركاء قدموا طلبات منح مالية إلى صندوق الابتكارات التابع للاتحاد الأوروبي وبرنامج تمويل "إزالة الكربون الصناعي" الجديد للوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة.

ويعمل الشركاء على تقييم إنشاء مصنع تجريبي بقدرة بضعة ميغاوات في موقع لودفيغ شايفين، ومن المتوقع بدء تشغيله في مطلع عام 2023، في حال تمت الموافقة على طلب التمويل.