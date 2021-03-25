شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمة كورونا.. ألافكو الكويتية تقلص طلبياتها من الطائرات بالأعوام الثلاثة المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، المدرجة بالبورصة الكويتية، عن خططها لتقليص طلبياتها من الطائرات في الأعوام الثلاثة المقبلة، وسط تأثر قطاع الطيران بشدة بفيروس كورونا وتداعياته.

وأرجع أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة الشركة اتخاذ هذا القرار إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الكلفة الرأسمالية للسنتين الحالية والقادمة، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لعبور فترة الجائحة التي برزت ملامح طول أمدها.

وأضاف أن هذا الأمر "استوجب التفاوض مع المصانع مثل "بوينغ" و"إيرباص" لجدولة جزء كبير من طلبياتنا، فيما تم الاستمرار في تسلم طائرات مجدولة في السابق من "إيرباص" وإعادة جدولة معظمها من 40 إلى 50 طائرة للسنوات القادمة"، بحسب موقع قناة العربية.

من ناحية أخرى، لفت الزبن إلى أن ألافكو أجرت مفاوضات مع "بوينغ" لتقليص طلبيات الشركة التي كانت 40 طائرة من بوينغ 737 ماكس، وتم خفضها إلى 20 طائرة، فيما تمت إعادة جدولة تسلم الطائرات لتبدأ من عام 2024.

وحول التعامل مع عملاء التأجير الذين عانوا من شح في السيولة جراء الوباء وتعطل السفر، أوضح رئيس مجلس إدارة "ألافكو" أنهم تعاملوا مع الوضع بالدخول في مفاوضات مع الشركات الـ 24 التي تربطهم بها اتفاقيات تأجير، واستطاعوا إعادة هيكلة الدفعات، مما أعطى مرونة أكثر للشركات وخفف من شدة وطأة الالتزام بالدفعات الشهرية، كما منح الشركة الفرصة للحفاظ على عملائها.

وكانت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أعلنت في يناير الماضي عن حصولها على تمويل قصير الأجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ 78.9 مليون دولار (24.2 مليون دينار).

وقالت الشركة، في بيان سابق للبورصة، إن التمويل سيتم استخدامه للوفاء بالمتطلبات التشغيلية قصيرة الأجل للشركة.

وقالت الشركة، إن أثر عملية التمويل يتمثل في زيادة الأصول عن طريق زيادة النقد والنقد المُعادل بقيمة مبلغ التمويل (24.2 مليون دينار)، وزيادة المطلوبات بنفس المبلغ عن طريق زيادة بند مُستحق لمؤسسات مالية.