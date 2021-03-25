شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو ترسل طلبات للبنوك لتمويل بقيمة 10 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرسلت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، طلبا للبنوك لتقديم عروضها لتمويل ترغب في إتاحته لمستثمرين يتطلعون لاستئجار خطوط أنابيب تملكها، في مؤشر على أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خططها لاستخلاص القيمة من أصولها.

وقال مصدران إن أرامكو، التي تتلقى المشورة من جيه.بي مورغان ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية بخصوص التمويل، أرسلت الطلب خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى بنوك سبق أن أقرضت الشركة بالفعل، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المصدران أن الشركة تطلب من المقرضين تقديم التزامات قد تصل إلى 10 مليارات دولار.

كانت مصادر قالت في السابق إن صفقة خطوط الأنابيب المزمعة ستكون على غرار صفقات البنية التحتية التي وقعتها خلال العامين الماضيين مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي جمعت مليارات الدولارات من تأجير أصول خطوط لأنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين.

وقالت أرامكو، يوم الأحد إن صافي الربح انخفض 44.4% إلى 183.8 مليار ريال (49.01 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، بعد أن تسببت جائحة كوفيد-‭‭‭‭19‬‬‬‬ في تراجع الطلب العالمي على الخام.

وفي نفس ذات الوقت تعهدت بتوزيعات أرباح بقيمة ‭‭‭‭75‬‬‬‬ مليار دولار للعام ‭‭‭‭2020‬‬‬‬، معظمها للحكومة.