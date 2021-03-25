شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في أربعة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ الخامس من حزيران/يونيو 2020، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 21 من نيسان/أبريل 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.14% لتتداول عند 1,738.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,736.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,735.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.52 مقارنة بالافتتاحية عند 92.60.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 43 ألف طلب إلى 727 ألف طلب مقابل 770 ألف طلب في القراءة السابقة، وصولاً إلى لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الحدث الافتراضي الذي يستضيفه معهد التمويل الدولي.

كما تتطلع الأسواق إلى مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش حول المركزي الحضري لمدينة سيركيوز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه منزل المقرات الرئيسية، ويلي ذلك من سيطل علينا رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك للحديث عن الاقتصاد في أوقات فيروس كورونا في النادي الاقتصادي بنيويورك.

وصولاً إلى حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه "نساء في الإسكان والتمويل"، وذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن السياسة النقدية والمالية في عصر فيروس كورونا في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة ولاية كاليفورنيا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ونود الإشارة، لكون باول نوه ضمن النصف الأول من شهادته أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة.

وفي نفس السياق، أعرب باول أمس الأربعاء ضمن النصف الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن كونه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمو قوي في 2021 مدعوماً بالتعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات باول في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي.

ومن جانبها أعربت يلين ضمن شهادتها حيال سياسات الخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا أمام الكونجرس عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 123.90 مليون ولقي 2,727,837 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العديد من المنطق على مستوى العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط استمرار انتشار الفيروس التاجي شديد العدوي، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الزيادات الأخيرة في الحالات المصابة والوفيات بأنها "اتجاهات مثيرة للقلق حقاً".

يذكر أن أدهانوم حذر مسبقاً هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا، وذلك مع تأكيده على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء.