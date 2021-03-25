شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأخضر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات الآسيوية ومع وزن المستثمرين للتقييم الإيجابي لكل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكية جانت يلين لوتيرة التعافي أمام الكونجرس، مع العلم أنهما أكدوا على أن التعافي الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه، وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا.

ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العديد من المنطق على مستوى العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط استمرار انتشار الفيروس التاجي شديد العدوي، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الزيادات الأخيرة في الحالات المصابة والوفيات بأنها "اتجاهات مثيرة للقلق حقاً".

يذكر أن أدهانوم حذر مسبقاً هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا، وذلك مع تأكيده على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء.

وفي نفس السياق، تابعنا مؤخراً توسع العديد من البلدان في القيود المتعلقة بالفيروسات قبل أن نشهد عكس ألمانيا لدعوتها لإغلاق صارم في عيد الفصح، ما يلقي بظلاله على المعنويات في الأسواق مع تقييم المستثمرين لتقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 123.90 مليون ولقي 2,727,837 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارنفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.33% ليربح 25.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,954.15، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.07% ليربح هو الأخر 303.75 نقطة ويصل إلى المستوى 28,709.27.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.21% ليربح 10.47 نقطة ويصل إلى المستوى 4,939.16، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 9.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,376.15.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.09% ليربح 25.43 نقطة ويصل إلى المستوى 27,943.57، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.79% ليربح هو الأخر 23.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,019.89.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.38% ليربح 47.39 نقطة ويصل إلى المستوى 12,406.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 12.13 نقطة ويصل إلى المستوى 6,790.90.