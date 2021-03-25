شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة": بدء تنفيذ مشروعات الصرف وتأهيل المبانى بمركز القنطرة شرق بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة حياة كريمة عن بدء أعمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة انه تم البدء بمشروعات قرية جلبانة بمركز القنطرة شرق، حيث بدء تنفيذ اعمال مشروعات الصرف الصحى وبناء وإعادة تأهيل المبانى الحكومية، والعمارات السكنية بالقرية، ورفع كفاءة مركز شباب جلبانة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الوحدة البيطرية بجلبانة.

وأوضحت "مؤسسة حياة كريمة"، فى تقرير لها، أنه تم البدء فى معاينة الاعمال التى ستتم على أرض الواقع من جانب الجهات المسئولة عن تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة فى قرية الابطال، بمركز القنطرة شرق، فقد قاموا بتسليم الخرائط وإسقاط كافة الأعمال عليها وتسليمها للمكتب الاستشارى، ومعاينة الأعمال التى ستتم على أرض الواقع، وتحديد مكان مجمع الخدمات الحكومية والمجمع السكنى بعدد أربعة عمارات سكنية، والطرق الترابية والاسفلتية، ومراكز الشباب التى سيتم رفع كفائتها.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أنه تم بدء التنفيذ بالمرحلة الثانية للمشروع القومى حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية مركز القنطرة شرق، حيث جاري إستكمال مد خط المياه للمناطق المحرومة في منطقة العبور بئر حبيطه سابقا، وتركيب خط 8 بوصة بالخط الرئيسى، فضلا عن مد خط المياه للتجمعات البدويه بقرية التقدم.