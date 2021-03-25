شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليستقر المؤشر دون مستوى 9,500.00، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -25.55 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى الدعم 9,250.00، جدير بالذكر ان عودة استقرار المؤشر أعلى المستوى 9,500.00 فهذا يعني تغيير نظرتنا السلبية على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,380.74 ومستوى المقاومة 9,700.00.