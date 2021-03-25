شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 25.04، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.38% بما يعادل 0.83 نقطة، ليرتفع بذلك 5 جلسات من أصل 6، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، كل ذلك يأتي وسط خلفية سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيد اختراقه للمقاومة 25.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 27.20.