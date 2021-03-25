شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بترورابغ (2380) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 16.50، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر المبكرة إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.47% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.30، ليستهدف مستوى المقاومة 18.28 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.30 ومستوى المقاومة 18.28.