شكرا لقرائتكم خبر عن بنيان ريت يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنيان ريت (4347) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.44% بما يعادل -0.04 نقطة، ليستند السهم إلى خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.20.