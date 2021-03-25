شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الخبير ريت (4348) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.39% بما يعادل -0.13 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.70، ليستهدف مستوى الدعم المهم 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.70.