شكرا لقرائتكم خبر عن دور يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دور (4010) في آخر جلساته، ليسجل خسائر لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت -1.48% بما يعادل -0.45 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 32.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 32.00.