شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صندوق تأمين ضمانات "أرباب العهد" بعد ارتفاع أصوله لـ393 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى أصول صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد 392.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي 2019/2020، وبلغ فائض النشاط للصندوق حوالى 60.8 مليون جنيه ، وقد قامت الحكومة بتوفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل فى العهد المالية والعينية من نقود أو أوراق الدمغة أو الطوابع ذات القيمة أو الأدوات أو المهمات أو وسائل النقل أو غيرها، التي تسند إلى أمناء العهد بالجهات الإدارية من خلال إنشاء صندوق تأمين "أرباب العهد"، حيث إن الأخطار التى تتعرض لها العهد المالية والعينية للجهات الإدارية تعتبر من الأخطار التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

وظهرت فكرة تكوين صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عام 1950، وكان السبب وراء ذلك هو الرغبة فى القيام بالتأمين على الأموال الحكومية فى صورتها النقدية، وكذا فى صورة أوراق الدمغة والأدوات والمهمات التى تكون عهدة فى أيدى موظفى الحكومة المختصين بذلك، والتأمين فى هذه الصورة ما هو إلا تأمين خيانة الأمانة.

وأنشئ الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير 1950، حيث نصت المادة الرابعة من القرار على أن ينشأ بمصلحة التأمين بوزارة المالية صندوق تأمين حكومى لضمانات أرباب العهد الغرض منه تكـوين مال احتياطى يستخدم لضمان موظفى الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو مهمات وقد باشر الصندوق عمله اعتبارا من أول مارس سنة 1950.